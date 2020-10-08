Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in Covid-19 testi pozitif çıktı

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ERGENE (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, hastanede tedaviye alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ergene Belediye Başkanı CHP'li Rasim Yüksel'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Başkan Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Moralim yüksek, hastanede tedavim devam ediyor. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2020-10-08 13:02:50



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