Tekirdağ'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

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Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA) METEOROJİ Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısında bulunduğu Trakya'da, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında hortum meydana geldi. Hortum geçtiği bölgede ağaçları devirip, çatıları uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Trakya Bölgesi'nde şiddetli yağmur, dolu uyarısının ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde öğleden sonra hortum çıktı. Marmara Denizi'nde ilçenin Bahçelievler ve Mustafa Kemalpaşa mahallesi açıklarında meydana gelen hortum bazı ağaçları devirirken, birçok evin çatısına zarar verip, elektrik tellerini kopardı.

Belediye ekipleri, ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2020-10-08 14:46:35



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