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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi

İHA

Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde ortalığı kasıp kavuran hortum anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da beklenen yağış etkisini sürdürürken, Marmaraereğilisi ilçesini hortum vurdu. Öğlen saatlerinde Marmara Denizi üzerinde oluşup kentin üzerinde etkili olan hortum nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve sahilde bulunan kafeteryalarda çeşitli hasarlar meydana geldi. Ortalığı kasıp kavuran hortum anı ise anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde bir anda ortaya çıkan hortum önüne kattığı birçok şeyi yıkıp geçiyor. Hortumdan sonra ilçedeki tüm ekipler, bölgeye sevk edildi. Hortumun vurduğu bölgeye kısa sürede giden ekipler, çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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