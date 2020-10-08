16 kaçak göçmenin yakalandığı minibüsün sürücüsü emekli başkomiser çıktı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da polis tarafından durdurulan minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.A.'nın emekli başkomiser olduğu ortaya çıktı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı uygulama sırasında, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüste 14'ü Pakistan, 2'si Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçme planı yaptıkları belirlenen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. AJ 5253 plakalı minibüsün sürücüsü emekli başkomiser S.A. ise gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-10-08 15:53:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.