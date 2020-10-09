‘Gömü’ bahanesiyle 60 bin lirasını dolandırmaya çalıştı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Telefon dolandırıcısı, ‘gömü bulduk’ bahanesiyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir esnafı dolandırmaya çalıştı.

Camiatik Mahallesi’nde işyeri sahibi Erdinç Pilan’ı telefonla arayarak, "Ben senin müşterinim" diyen bir şahıs, ‘gömü bulduk’ bahanesiyle esnafı soyup soğana çevirmeye kalkıştı. Pilan’ı belirttiği adrese çağıran şahıs, “Hacı dedem küp bulmuş, 60 bin lira ayarla gel parayı yiyelim” dedi.



‘Uyanık olun’

Telefonda duyduğu sözler üzerine şoke olan Erdinç Pilan, dolandırılmaya çalışıldığını fark etti. Pilan, vatandaşların bu tür telefon aramalarına karşı uyanık olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.