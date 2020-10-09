Dayak yediği için öldürmüş Cami avlusundaki cinayetin zanlısı 200 kamera izlenerek yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde cami avlusundaki cinayete ilişkin polis ekipleri 200 kameradan 700 saatlik görüntü izleyerek zanlıyı yakaladı. Olaya ilişkin yakalanan zanlının, dayak yediği adamı cami avlusunda öldürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da geçtiğimiz gün Tonguçlar Meydanı’nda yer alan Tarihi Fatih Camii avlusunda meydana geldi. Sabah saatlerinde cami avlusunda bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sırtından bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede öldürülen kişinin Burak Işık (31) olduğunu tespit ederek, ölenin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin suç aleti bıçağı Işık’ın sırtında saplı halde bırakarak olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Polis ekipleri cinayeti işleyen zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırmalara başlandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırmalarda, 200 güvenlik kamerasında 700 saatlik görüntü izlendi. Görüntülerde öldürülen Burak Işık’ın husumetlisi olan Hakan Pancar olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda Hakan Pancar Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Hakan Pancar, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde, iki ay önce Burak Işık ve iki arkadaşı tarafından caminin bahçesinde tartıştıklarını ve Burak Işık ile iki arkadaşı tarafından darp edildiğini iddia etti.

Dayak yediğinden dolayı duruma içerlediğini ifade eden Pancar'ın, öcünü almak için kendisinin döven Burak Işık ve iki arkadaşının peşine düştüğünü, daha sonra cami bahçesinde gördüğü Burak Işık'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığını ifade ettiği öğrenildi. İfadesinin ardından zanlı Pancar, adliyeye sevk edildi.

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