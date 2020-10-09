Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı

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Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde altyapı çalışması sırasında, iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Yolu kapatan ekipler, boruyu onarmak için çalışma başlattı.

Kapaklı'nın İnönü Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde altyapı çalışması sırasında iş makinesi, yolun altından geçen doğalgaz borusunu patlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve doğalgaz firmasından ekipler sevk edildi. Cadde üzerinde meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, borudan sızan gaz nedeniyle ekipler güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz firması yetkilileri, sızıntıyı önlemek için büyük çaba sarf etti. Patlama nedeniyle kendilerini dışarıya attıklarını belirten vatandaşlar, olay nedeniyle büyük panik yaşadıklarını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA

2020-10-09 13:33:23



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