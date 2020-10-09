Tekirdağ'da tefecilere operasyon: 7 gözaltı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, özel hareket polislerinin de katılımıyla tefecilere yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iddiaya göre, vatandaşları yüksek faiz ile borçlandırdıkları, ödemekte güçlük çeken kişileri darbettikleri konusunda bazı mağdurlardan alınan şikayetler üzerine 10 ay önce ilçede çalışma başlattı. Polis, elde edilen delillerin arından, adli makamlardan alınan izinle sabah saatlerinde, belirlenen 8 ayrı adrese özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon düzenlendi. Operasyondan çete lideri olduğu belirtilen T.P.'nin de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Arama yapılan adreslerde, çeşitli evrak ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama,' 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-10-09 16:54:18



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