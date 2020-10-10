Jandarma trafik mesaide

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma güçlerince uygulama yapıldı.

Muratlı’da yeni kurulan Jandarma Trafik Birimi’nin Aşağısevindikli Mahallesi’nde gerçekleştirdiği uygulamada, kusurlu görülen sürücülere cezai işlem yapıldı. Yükyolcutarım işçisi taşıyan araçların kontrolü, emniyet kemeri, maske ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerin olduğu gözlemlendi. Uygulamada sürücülerden trafik kurallarına uymaları istenirken, sürücüler Covid19 tedbirleri hakkında da bilgilendirildi.

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