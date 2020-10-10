Baba mesleğini oğluna teslim edemiyor Ne çocuklarına sevdirebiliyorlar ne de çırak bulabiliyorlar Terzi Ethem Neyfel Yılmaz: “Terzilik mesleği ölmüştür” Terzi Mehmet Eren: “Bundan sonra dükkana hiç uğrama”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba mesleğini oğluna teslim edemiyor Ne çocuklarına sevdirebiliyorlar ne de çırak bulabiliyorlar Terzi Ethem Neyfel Yılmaz: “Terzilik mesleği ölmüştür” Terzi Mehmet Eren: “Bundan sonra dükkana hiç uğrama”

İHA

Baba mesleğini oğluna teslim edemiyor Ne çocuklarına sevdirebiliyorlar ne de çırak bulabiliyorlar Terzi Ethem Neyfel Yılmaz: “Terzilik mesleği ölmüştür” Terzi Mehmet Eren: “Bundan sonra dükkana hiç uğrama”

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde terzi ustaları mesleklerini oğullarına teslim edemiyor.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yarım asırdır mesleklerini sürdüren terzi ustaları günümüzde çırak yetiştirmenin çok zor olduğunu, bu mesleği yapacak genç neslin olmadığı gibi mesleklerini kendi evlatlarına bile teslim edemediklerini dile getirdi. Terzilik mesleğini severek sürdüren Ethem Neyfel Yılmaz, babasından öğrenip devraldığı mesleğini oğluna teslim edemediğinin yanı sıra çırak bulmakta sıkıntı yaşadığını ve mesleğin tükenmek üzere olduğunu kaydediyor. 64 yıldır yaptığı terzilik mesleğini ömrü yeterse 70’e tamamlamak isteyen 80 yaşındaki Mehmet Eren ise bir gün dükkana çağırdığı çocuğunun bu mesleği sevemediğini aktardı.
“Hiç umurunda değil”
Terzilik mesleğinin son ustalarından 47 yaşındaki Ethem Neyfel Yılmaz, “İstanbul Üsküdar doğumluyum. Aslen Tekirdağlıyım. Yaptığım meslek baba mesleği terzilik. Gerçi artık terzilik mesleği kalmadı. Her şey tadilat. Fransa’da bu işe rütuş deniliyor bu işe. Burada artık gördüğünüz gibi paça daraltıyoruz, kısaltıyoruz. Fermuar değiştiriyoruz. 7 yaşımdan beridir bu meslekteyim. Bir ara bıraktım ondan sonra tekrar başladım. Ama insanın kendi işi gibisi yok. En güzeli bu hayatta kendi işi. Bu işi çoğu insan meslek olarak görmüyor. Yeter ki sabah 08.00 akşam 18.00’a kadar çalışıyorsa, sadece vaktini geçiriyor. İşi olmuş olmamış hiç insanların umurunda değil. Sadece ‘Maaş günü gelsin maaşımı alayım. Sigortam yatsın, yemeğim işte servisimdir’ bu tür işleri arıyor insanlar. Kendi oğlum 19 yaşında, oğluma diyorum ‘Gel burada yanımda dur. 35 öğren ama oda hiç umurunda değil” dedi.
“Otur sen kendin yap ben senden para pul istemiyorum”
Yılmaz açıklamasının devamında bu mesleğin en zor yönünün insanlarla uğraşmak olduğunu da ifade ederek, “En çok zorluğu yaptığın işin küçümsenmesi. İnsanlar bir şekilde küçümsüyor. Nedeni şimdi şöyle bir şey ‘Hem iyi olsun, hem ucuz olsun, ama çokta güzel olsun’ öyle bir şey yok. Bakıyorum işte bazı alışveriş marketlerinde işte overlok makinaları satıyorlar. Plastik işlerin makinelerini satıyorlar. Makineyi 35 ay kullandıktan sonra kaldırıp kenara koyuyor. Ondan sonra müşteri gelip diyor ki işte ‘Şurasını yapar mısın. Evde makinem var ama evde makinamı açmak zor geliyor. Şuraya bir dikişi vurur musun?’ diyorlar. Ondan sonra diyorum ki şu kadar para ‘Ya ağabey o kadar para olur mu?’ Bende kızıyorum işte bak burada bütün makinalar var. Otur sen kendin yap ben senden para pul istemiyorum. ‘Ya ben yapamam’ o zaman yapılan işe el emeği göz nuruna değer biçemezsin” diye konuştu.
“Terzilik mesleği ölmüştür”
Mesleğin geleceği ile ilgilide konuşan Yılmaz, “Mesleğin geleceği berbat. Tekirdağ’dan örnek veriyorum. Eski ustaların çoğu, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ölüp gidiyor. Etrafımda vardı ustalar. Hanımları, kızları, çocukları ‘Ya abi bunlar ondan kalma makineler var alır mısın, satıyoruz. Evde çok yer kaplıyor’ Yani uzun lafın kısası şunu demek işitiyorum. Babadan oğula geçen meslek kalmadı. Kendi oğlumdan da örnek verdim. Gençler bakıyorsun elinde telefonlar, oyunlar, şunu alsak, bunu alsak. Cebine koy parayı gezsinler. Kendi oğluma diyorum ki benim gözlerim gördüğü sürece bu işi yaparım. Gözlerim görmediği sürece cebine parayı koyamam. Terzilik mesleği ölmüştür. Bakın raflarda hiç kumaş var mı? Eskiden terzilerin raflarında kumaş vardı” diyerek konuşmasını noktaladı.
“Bundan sonra dükkana hiç uğrama”
64 yıldır terzilik mesleğini sürdürdüğünü ifade eden 80 yaşındaki Mehmet Eren ise “70’e kadar çalışmak istiyorum ama ömrüm yeter mi bilmiyorum. Mesleğimizin son temsilcileriyiz. Benim ustam Ahi Ocaklarından yetişmiştir. Bir zamanlar bu mesleğe oğlumu düşündüm. Gel bakalım dedim. Bir müddet çalıştı. Baktım hayır yok. Bundan sonra dükkana hiç uğrama, sen bu işi sevmedin dedim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma trafik mesaide
YEREL HABERLER Jandarma trafik mesaide
Tekirdağ'da tefecilere operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tefecilere operasyon: 7 gözaltı
Tekirdağ’da suç örgütüne operasyon
YEREL HABERLER Tekirdağ’da suç örgütüne operasyon
Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı
YEREL HABERLER Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı
Dayak yediği için öldürmüş Cami avlusundaki cinayetin zanlısı 200 kamera izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Dayak yediği için öldürmüş Cami avlusundaki cinayetin ...
Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim
YEREL HABERLER Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi ...
‘Gömü’ bahanesiyle 60 bin lirasını dolandırmaya çalıştı
YEREL HABERLER ‘Gömü’ bahanesiyle 60 bin lirasını dolandırmaya ...
Tekirdağ’da doğal gaz borusu patladı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da doğal gaz borusu patladı
Evi yanan vatandaşa yardım eli
YEREL HABERLER Evi yanan vatandaşa yardım eli
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 2 ilde asayiş toplantısı
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 2 ilde asayiş ...
Tekirdağ'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu ...
Tekirdağ'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu ...
16 kaçak göçmenin yakalandığı minibüsün sürücüsü emekli başkomiser çıktı
YEREL HABERLER 16 kaçak göçmenin yakalandığı minibüsün sürücüsü ...
Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesini hortum vurdu
YEREL HABERLER Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesini hortum vurdu
Tekirdağ'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Tekirdağ'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Tekirdağ’da beklenen yağış başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da beklenen yağış başladı
Emekli komiserin sürdüğü araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Emekli komiserin sürdüğü araçta 16 düzensiz göçmen ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Tekirdağ’da
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Tekirdağ’da
Çerkezköy'de yağmur altında maske denetimi
YEREL HABERLER Çerkezköy'de yağmur altında maske denetimi
Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in Covid-19 testi ...
Belediye Başkanı sosyal medyadan duyurdu: “Covid-19 testim pozitif çıktı” Ergene Belediye Başkanı Yüksel’in korona testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı sosyal medyadan duyurdu: “Covid-19 ...
Trakya için turuncu kodlu uyarı
YEREL HABERLER Trakya için turuncu kodlu uyarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X