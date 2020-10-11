Önündeki aracın çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi

Tekirdağ'da önündeki aracı sağdan geçmeye çalışan otomobil, arkasından gelen motosikletliye çarptı. Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ağustos ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Kameraya yansıyan Tekirdağ’daki kazada önünde yavaşlayan otomobili sağdan geçmeye çalışan otomobil, yanından gelen motosikletliyi görmeyerek çarpıyor. Motosikletli sürücü kazanın şiddetiyle metrelerce sürükleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.