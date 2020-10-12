Otomobilin çarptığı yaya öldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin (36), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.30 sıralarında Çerkezköy-Kapakl karayolunun Yünsa kavşağında meydana geldi. Kapaklı istikametine seyir halinde olan N.Y. yönetimindeki 59 JD 439 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin´e çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çetin´in cansız bedenini Çerkezköy Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.
Polis, otomobil sürücüsü N.Y.´yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2020-10-12 01:14:44
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