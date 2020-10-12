Yola fırlayan yaya feci şekilde can verdi

Tekirdağ’da meydana gelen kazada anayolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.15’te Çerkezköy – Kapaklı yolu Yünsa kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Recep Çetin isimli yayaya bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırlayan Çetin, feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen emniyet ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, hayatını kaybeden Recep Çetin’in cesedi, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.