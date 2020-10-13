Ergene Belediyesi doğaya ve yeşile sahip çıkıyor

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler Sağlık Mahallesi dere boyu mevkinde bulunan fidanları suladı ve çevre düzenlemesi çalışmalarında bulundu.



Ergene Belediyesi doğaya ve yeşile sahip çıkan anlayışıyla Sağlık Mahallesi dere boyu mevkinde bulunan meyve fidanlarını suladı ve çevre düzenlemesi çalışmalarında bulundu. Gelecekte ilçeye nefes aldıracak ve görsel zenginlik katacak olan dere boyu mevkindeki fidanları yalnız bırakmayan Ergene Belediyesi meyve fidanlarının bakımını da yapıyor. Doğaya ve yeşile sahip çıkan çevre dostu belediye olarak çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi daha yeşil, daha güzel bir Ergene sloganıyla gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarına devam ediyor. Ergene ilçesinin her köşesinde vatandaşlarına nefes aldıracak çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi sorumluluk alanlarında olan çocuk oyun parkları, mesire alanları ve fidanlık bölgelerinde çevre temizliği, çöp toplama, bakımonarım ve tadilat çalışmalarında bulunarak doğaya ve yeşile sahip çıkıyor.

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