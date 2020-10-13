1 ayda 2 bin 444 kişi ziyaret etti Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ne vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor

Çorlu Belediyesi tarafından 9 Eylül 2020 tarihinde açılan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ne ilk günden itibaren vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Çorlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Çorlu’nun ilk sanat müzesi olan balmumu heykel müzesine ilgi her geçen gün artıyor. Bir ay boyunca müzeyi toplamda 2 bin 444 kişi ziyaret etti. Yalnızca Çorlu’dan değil çevre il ve ilçelerden de pek çok vatandaşın da ziyaret ettiği müze özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihsel ve ünlü kişilerin heykellerinin sergilendiği müzeyi ziyaret eden vatandaşlar büyük bir memnuniyet ile müzeden ayrılıyor.



Hayranlık uyandırıyor

Tarihi kişiler ile yerli ve yabancı 110 önemli kişinin balmumu heykelinin yer aldığı Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ailesinin yanı sıra yerli ve yabancı devlet adamlarının, sanatçıların, medya mensuplarının adeta canlıymış hissi veren balmumu heykelleri ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor. Ünlü kişilerin ölçülerinin alınıp detaylı fotoğrafları çekilerek Prof. Yılmaz Büyükerşen ve sanatçı ekibi tarafından büyük uğraşlar sonucu hazırlanan balmumu heykelleri, canlı görünümleri ile ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor.



"Kentimize kalıcı bir eser bıraktık"

Müzeye vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden bir hayli mutluluk duyduğunu belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Kentimize kalıcı bir eser bırakmak için çıktığımız bu yolda Çorlu’muzun ilk sanat müzesini kurduk. Müzemiz şimdiden çevre illerden pek çok ziyaretçiyi ağırladı. Vatandaşlarımızın balmumu heykel müzemize yoğun ilgi göstermesi ne kadar doğru bir kültür yatırımını hayata geçirdiğimizi bir kez daha kanıtlamış oldu. Müzemizi ziyaret eden vatandaşlarımızdan övgü dolu sözcükler duymak hem Belediye Başkanı olarak hem de Çorlulu bir vatandaş olarak beni çok mutlu ediyor. Müzemizde pandemi kurallarına riayet ederek ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Maske takan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyen tüm vatandaşlarımızı Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ne davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.