Marmaracık Göleti temizleniyor

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi Marmaracık Mahallesi'nde bulunun gölette kuraklık sebebiyle oluşan istilacı bitkileri temizleme işlemine başlandı.

Ergene Belediyesi Marmaracık Göleti'nin etrafını vatandaşların kullanımına uygun hale getirmek için Tekiredağ Büyükşehir Belediyesi katkıları ile temin etmiş olduğu Truxor göl temizleme aracı ile Marmaracık Mahallesi göletinde kuraklık sebebiyle oluşan istilacı bitkileri temizleme çalışmasına başladı. Yapılan çalışmaları Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci ve Belediye Meclis Üyesi Erhan Baştak bizzat yerinde kontrol ederek incelemelerde bulundu.



Vatandaşların takdirini topladı

Göletin etrafını çeviren sazlıkların göle doğru büyümesiyle meydana gelen tabakaların gölete zarar verdiği belirtilirken, bu yüzden her geçen gün gölün yüzey alanının biraz daha küçüldüğü bilgisi verildi. Bununla beraber istilacı bitkilerin göl içerisindeki oksijenin azalmasına neden olduğu için su canlılarının yaşamlarının da tehlikeye düştüğü belirtildi. Ergene'de vatandaşların sosyal alanlarına, çocuk oyun parklarına ve mesire alanlarında gerekli çevre düzenlemesi ve bakımını yapan Ergene Belediyesi Marmaracık Mahallesi'nde bulunan gölette de çevre düzenlemesi çalışmalarında bulunarak vatandaşların takdirini topladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan Marmaracık Göleti'nin önümüzdeki günlerde Ergene Belediyesine devredilmesinin ardından Ergene Belediyesinin bu güzel mesire alanını daha da modern hale getirerek Ergene halkının hizmetine sunacağı, aileye özel tahsis edilecek olan piknik alanlarında vatandaşların çocuklarıyla en iyi şekilde zaman geçirebilecekleri bilgisine yer verildi.

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