Trakya yabancı hastaların dikkatini çekiyor Gelen yabancı hasta sayısı her geçen yıl artıyor

Sağlık turizmi konusunda kamunun sağladığı desteklerden yararlanmak isteyen Trakya hastaneleri Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği’ni kurdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Şahin, “Trakya, Avrupa ve İstanbul’a yakınlığı ve gelişmiş sağlık altyapısı ile yabancı hastaların dikkatini çekiyor. Hem özel hastaneler hem de kamu ve üniversite hastaneleri her geçen yıl daha fazla sayıda yabancı hasta ağırladı” dedi.

2016 yılından bu yana Trakya’da sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yapan Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bir araya gelen Trakya hastaneleri ve bu alanda faaliyet gösteren turizm firmaları, kamu desteklerinden yararlanmak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla dernekleştiler. Merkezi Çerkezköy olarak kurulan derneğin üyeleri arasında özel hastane yöneticileri, kamu sağlık yöneticileri, turizm firmaları yer alıyor. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Trakya Bölgesi Sağlık Turizmi Stratejik Eylem Planı’nda da yer alan dernek, gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetlerden biriydi. Dernek, Trakya Bölgesi’nde sağlık turizminin (medikal, termal ve üçüncü yaş turizmi) geliştirilmesi kapsamında, sağlık tesisi (özel hastane, kamu/üniversite hastanesi, klinik, muayenehane, ADSM vb.), turizm acentesi, tur operatörü, otel gibi kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde hareket etmesini ve rakip destinasyonlara karşı rekabet avantajı kazanmasını sağlamayı, sağlık turizmi alanında bölgenin sahip olduğu imkanları ve potansiyeli araştırma, inceleme ve geliştirmeyi, hedef pazarlara yönelik olarak yurtdışı ve yurtiçi tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeyi, Bölgede sunulan sağlık hizmeti kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği, Trakya Kalkınma Ajansı güdümünde çalışmalar yürüterek, derneklerin yararlandığı avantajlardan (Örneğin proje başvurusu, Bakanlık desteklerine başvurma vb.) faydalanmak için faaliyetler gerçekleştirecek.



Trakya’daki yabancı hasta sayıları her geçen yıl artıyor

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Mahmut Şahin, derneğin kurulması ile önemli bir virajın dönüldüğünü vurguladı. Şahin şunları söyledi: "Sağlık turizmi, diğer turizm çeşitlerine nazaran altı kat daha fazla gelir getirici bir etkiye sahip. Ülkemiz sağlık turizminde üç ana dal olarak kabul edilen medikal turizm, kaplıca turizmi ve yaşlı ve engelli turizminin bir arada yapılabildiği ender ülkelerden birisidir. TÜİK rakamlarına göre 2018 yılında Türkiye’ye 551 bin 748 turist tedavi olmak amacıyla gelmiş ve toplamda 2 milyar Amerikan Doları döviz bırakmıştır. Sektörün ülkemizdeki yıllık büyüme oranı yüzde 25’tir. Trakya, Avrupa ve İstanbul’a yakınlığı ve gelişmiş sağlık altyapısı ile yabancı hastaların dikkatini çekiyor. Hem özel hastaneler hem de kamu ve üniversite hastaneleri her geçen yıl daha fazla sayıda yabancı hasta ağırladı. 2017 yılında Edirne’de bin 504 olan yabancı hasta sayısı, 2018’de 2 bin 227’ye çıkmış, 2019 yılında 2 bin 646 seviyesine ulaştı. Bu rakam, Tekirdağ’da 2017’de 2014’e, 2018’de 2 bin 604’e, 2019 yılında ise 2 bin 908’e ulaştı. Kırklareli’nde 2017’de 153, 2018’de 226, 2019’da 323 olarak gerçekleşti. İllerimize en çok hasta Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelirken; sağlık turizmi hizmetlerinde göz, diş tedavilerinin yanı sıra, obezite cerrahi, plastik cerrahi ve genel cerrahi branşları öne çıkıyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde benzer amaçla kurulan dernekler bulunuyor. Örneğin Antalya, İzmir gibi sağlık turizminin gelişmiş olduğu yerlerde dernekleşme ve devlet desteklerinden yararlanma oranları Trakya Bölgesine nazaran yüksektir. Bu anlamda Bölgemizin geride kalmaması için ivedilikle sağlık turizmi yetki belgesi sahibi tüm hastaneleri bünyesinde toplayan bir dernek oluşumuna gittik. Bu oluşumun her aşamasında destek vermeye ve koordinasyon sağlamaya çalıştık. Sağlık turizminin bölgemizde daha iyi noktalara gelmesi için kamu, özel, STK’larımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.