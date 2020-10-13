Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi tedaviye alındı

Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri... Sahilde buldu!

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde sahte içkiden zehirlenen C.K. (54), Çerkezköy'deki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Sanayi sitesindeki iş yerinde dün akşam rahatsızlanan C.K., yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Çerkezköy ilçesinde bulunan özel hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen C.K., yoğun bakımda tedaviye alındı.

C.K.'nin iş yerinde yapılan aramada ise bidonlar içinde sahte içki bulundu. DHA-Sağlık Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA

2020-10-13 13:13:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.