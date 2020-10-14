Ergene Velimeşespor, Sarıyer'i konuk edecek

Misli.com 2. Lig'in 5. haftasında Ergene Velimeşespor, bugün Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Sarıyer'i konuk edecek.

Tekirdağ'ın ve Ergene'nin 2. Lig'deki temsilcisi Ergene Velimeşespor, ligin beşinci haftasında sahasında Sarıyer ile karşılaşacak. Şimdiye kadar oynamış olduğu 4 müsabakada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Ergene Velimeşespor, konuk edeceği Sarıyer'i mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu Gümüşhane deplasmanına konuk olan mavibeyazlılar, ikinci yarısını neredeyse 10 kişi tamamladığı müsabakada 32 gerideyken skoru 33'e getirerek deplasmanda altın değerinde 1 puan kazanmıştı.

Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bugün saat 15.30'da başlayacak olan müsabakada hakem Sabit Selvi düdük çalacak.

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