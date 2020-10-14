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Başkan Sarıkurt: ‘Kentimizi şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetiyoruz’

İHA

Başkan Sarıkurt: ‘Kentimizi şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetiyoruz’

Tekirdağ'ın Çorlu Belediyesi, 2021 Yılı Mali Bütçe toplantısı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un talebi doğrultusunda Belediye Meclisi’ndeki CHP, AK Parti ve MHP gruplarının katılımıyla gerçekleşti.
Çorlu Belediyesi 2020 2024 Yılı Stratejik Planında belirtilen misyon, vizyon ve stratejik amaçları esas alarak düzenlenen bütçe toplantısında her zaman olduğu gibi yine ‘şeffaf belediyecilik’ ve ‘güvenilirlik’ ilkeleri ön planda tutuldu. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un öncülüğünde gerçekleşen Çorlu Belediyesi Mali Durum Raporu toplantısında belediye meclis üyelerinden tüm siyasi parti grupları da hazır bulundu.

Görüşleri alındı
Çorlu Belediyesi müdürlüklerine ait 2021 yılı bütçe hazırlıkları belediye meclis üyeleri ile paylaşılarak görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı ile ilgili açıklama yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve meclis üyelerimiz ile bir araya gelerek düzenlediğimiz toplantıda hem belediyemizin 2020 yılı mali durumunu değerlendirdik hem de 2021 yılı için bütçe planlaması yaparken meclis üyelerimizin de görüşlerini dikkate aldık. Vizyonumuzda da altını çizdiğimiz üzere kaynaklarını bilimsel ve doğru kullanan bir belediyeyiz; dolayısıyla planlarımızı ve çalışmalarımızı meclis üyelerimiz ile paylaşmakta bir sakınca görmüyor, aksine bir araya gelince kentimize daha büyük katkı sağlayacak işlere imza atacağımıza inanıyorum. Belediye Meclisi’mizdeki tüm parti gruplarının katılımıyla 2021 bütçe hazırlıklarımızı bütçe fişleri düzeyinde meclis üyelerimiz ile paylaştık. Belediye meclis üyelerimize toplantıya katılımları ve değerli görüşleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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