Tekirdağ’da emniyet sahte içkiye savaş açtı: 47 adrese operasyon

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde kaçak içkiye savaşarak açarak, 47 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonda bin 147 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak içki yapımı ve satışına savaş açtı. Emniyet ekipleri kaçak ve sahte içkiye geçit vermemek için il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipler kaçak içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine 47 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, toplamda bin 107 litre etil alkol, 40 litre el yapımı içki, 218 tane kaçak içki yapımında kullanılan kit, 250 litre üzüm şırası, damıtma düzeneği ve farklı ebatlarda pet şişeler ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.