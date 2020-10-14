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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisin durdurduğu otomobildeki 3 kişi FETÖ’den tutuklandı

İHA

Polisin durdurduğu otomobildeki 3 kişi FETÖ’den tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta FETÖ’ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezine gelen bir otomobilin içerisinde FETÖ üyesi şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan araçta bulunan A.T., Ü.K., R.D. ve M.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., Ü.K., R.D. tutuklanırken, M.K. ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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