Polisin durdurduğu otomobildeki 3 kişi FETÖ’den tutuklandı

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Tekirdağ'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta FETÖ’ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezine gelen bir otomobilin içerisinde FETÖ üyesi şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan araçta bulunan A.T., Ü.K., R.D. ve M.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., Ü.K., R.D. tutuklanırken, M.K. ise serbest bırakıldı.

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