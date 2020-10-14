Tekirdağ'da 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da terör örgütü FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle

gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde FETÖ şüphelileri bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince kent merkezinde durdurulan otomobilde bulunan A.T., Ü.K., R.D. ve M.K. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Şüphelilerden biri hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan arama kaydı olduğu, diğerleri hakkında da aynı suçlamayla açılmış davalar bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T., Ü.K. ve R.D. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-10-14 13:54:10



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