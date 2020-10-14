Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)TEKİRDAĞ ve ilçelerinde polisin 47 adrese düzenlediği sahte içki operasyonunda içki yapımında kullanılan malzemelerle 1200 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Bir iş yerindeki aramada ise sahte içkilerin, elektrikli termosifonun su doldurulan haznesine konulduğu belirlendi.

Türkiye'nin birçok ilinde son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Polis, il merkezi ve ilçelerde sahte içki yapıp, piyasaya sürdüğü belirlenen kişi ve kişilere yönelik 47 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1200 litre etil alkol, 40 litre el yapımı içki, 218 kaçak içki yapımında kullanılan kit, 250 litre üzüm şırası, damıtma düzeneği ve farklı ebatlarda pet şişeler ele geçirildi. Bir imalathanede yapılan aramada ise, elektrikli termosifonun su doldurulan haznesinde kaçak içki bulundu. Polis sahte içkilerle ilgili gözaltına aldığı 4 şüpheliyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-10-14 13:58:16



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