Testi pozitif çıkan Başkan Yüksel İstanbul’a sevk edildi

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Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, İstanbul’a sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesinden İstanbul Cerrahpaşa Hastanesine sevk edildi.

Ergene Belediye Başkanı Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tedavisinin İstanbul Cerrahpaşa hastanesinde devam edilmesi adına Çorlu Devlet Hastanesinden sevki gerçekleşen Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel'in durumu normal, bilinci açıktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sevenlerine teşekkür ederiz. Dualarımız Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel için” denildi.

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