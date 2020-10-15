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TRAKYAKA desteği ile meslek liselerinin atölyeleri yenilendi

İHA

TRAKYAKA desteği ile meslek liselerinin atölyeleri yenilendi

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı ‘Kariyerim Mesleki Yeterlilik’ projesi ile Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı ‘İmalat Sanayinde Yenilikçi Çözümler’ isimli projelerin kapanış toplantıları gerçekleştirildi.
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, okul müdürleri, davetliler ve basın mensupları katıldı. Kapanış toplantısında bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin konuşmasında şunları söyledi:
"Türkiye’nin uzun yıllardır problemi olan mesleki eğitimde ara eleman meselesine Trakya Bölgesi’nin kamu kurumları olarak bizler bir nebze de olsa çözümler üretebilir miyiz diye düşündük. Bunu yaparken de paydaşlarımızla işbirliği yaptık. Sağ olsunlar desteklerini esirgemediler. Malumunuz mesleki eğitim hem Bölgemiz hem de ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Çünkü yetişmiş mesleki ve teknik insan gücü kalkınmanın itici gücünü oluşturuyor. Ajans olarak nitelikli ara eleman ihtiyacı ile ilgili durumu tespit edebilmek ve bu konuda yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini özel sektör temsilcilerinden dinlemek üzere Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde meslek liseleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Meslek Yüksek Okullarının da katılımıyla arama toplantıları düzenledik. Ardından milli eğitim müdürlüğü, meslek lisesi, Meslek Yüksekokulu ve ajans olarak ihtiyaca yönelik finansmanı sağlayabilmek amacıyla bir araya geldik. Çünkü iş insanlarımız ve okullarımızla bir araya gelip hareket edersek daha başarılı olacağımıza inandık. Ve öyle de oldu. Önceliğimiz firmalarımızın nasıl bir ara elamana ihtiyacı olduğunu ve ne gibi sorunlarla karşılaştığını anlamaktı. Bunun için firma temsilcileri ve okul temsilcilerimizin bir araya geldiği toplantılarda firmalarımızın ara elaman konusunda yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Bu toplantılardan elde edilen bilgiler ışığında Ajans politikalarına ve mali destek programlarında mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde destek programına çıktık. Böylece 2019 yılında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında toplam 5 milyon TL’lik kaynağı Bölgemize aktardık. Program kapsamında sizlerden 18 başvuru aldık. İl bazında baktığımızda ise sadece Tekirdağ iline 3.417.097 TL’lik kaynak aktardık. Bu kapsamda destek alan okullarımız arasında Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı. Teknik altyapının geliştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla bu okullarımıza toplam 486 bin 358 TL hibe desteği verdik. Okullarımız ihtiyaç duyduğu ekipmanları proje kapsamında temin ettiler. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
Toplantı ‘Kariyer Koçluğu’ eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi. Ardından Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Kariyerim Mesleki Yeterlilik” projesi kapsamında oluşturulan Kariyer Planlama Biriminin açılışı yapıldı ve yenilenen Motorlu Araçlar Teknolojileri atölyesi gezildi.
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafında hazırlanan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak olduğu ‘Kariyerim Mesleki Yeterlilik’ projesi kapsamında başvuru sahibi Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim verilen Elektrik Elektronik, Endüstriyel Otomasyon ve Motorlu Araçlar Teknolojileri atölyelerine ihtiyaç duyulan ekipmanlar alınarak okul Mesleki Yeterlilik Belgesi hazırlık kurslarına hazır hale getirildi.
Bunun yanı sıra okulda bir Kariyer Planlama Birimi oluşturuldu ve birimin iç düzenlenmesi yapıldı. Bu birimde okulda görev yapan 10 öğretmen ve proje ortağı olan Çorlu Ticaret Sanayi Odasından 2 personele kariyer planlama eğitimi verildi. Bu birimde 12. Sınıf öğrencilerine kariyer planlama eğitimlerinin yanı sıra girişimcilik eğitimleri de verildi.
Toplam bütçesi 274 bin 371 TL olan bu projenin 244 bin 450’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.

Bilgisayar laboratuvarı kuruldu
Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan proje kapsamında ise, imalat sanayinde CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım / Bilgisayar Destekli Üretim) Sistemi konusunda nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için 21 adet iş istasyonlu bilgisayar laboratuvarı kuruldu.
Toplam bütçesi 268 bin 787 TL olan projenin 241 bin 908 TL’si TRAKYAKA tarafından karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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