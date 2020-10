Kırsal mahallelerde her ihtiyaca belediye eli değiyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışını ilçenin her noktasına ulaştıracak yatırım ve hizmetlerle göz dolduruyor. Eylül ayı boyunca birçok kırsal mahallede, muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa merkezinde gerçekleştirilen çok sayıda proje ve yatırımın yanı sıra kırsal mahallelerde de mahalle muhtarlarının taleplerine göre düzenlenen takvim doğrultusunda çok sayıda çalışma yerine getiriliyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel başkanlığında muhtarlarla düzenli olarak yapılan toplantılarda gelen talepler, oluşturulan programlar çerçevesinde ilgili müdürlükler tarafından yerine getiriliyor.



Eylül ayında on köyde çalışma yapıldı

Eylül ayı çalışma programı doğrultusunda on farklı kırsal mahallede çok sayıda çalışma ve hizmet yerine getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ağırlıklı çalışmalar kapsamında; Karaçalı Mahallesi’nde kilit taş yol çalışmasının yanı sıra kullanılamaz hale gelen eski okul binasının yıkımı ve moloz temizliği yapıldı.

Işıklar Mahallesi’nde muhtarlık binası ve köy kahvehanesinin boyabadana, çatı onarımı ve muhtelif tadilat işleri gerçekleştirilirken, harabe haline gelen eski okul binasının yıkımı ve temizliği ile köy çeşmesinin yalakları yenilendi. Tatarlı Mahallesi’nde muhtarlık binasının boyabadanası ile köy okulunun çatı tamiri yapıldı. Oğuzlu ve Ahmetçe’de imamevi çatı yenilemesi ve boyabadana işleri yerine getirilirken, Bıyıkali’de sağlık evi ve muhtarlık binalarında çatı onarımı ve badana işleri gerçekleştirildi.

Ferhadanlı Mahallesi Sağlık Ocağının çatısı aktarılıp boyası yenilendi. Kayı Mahallesi muhtarlık binası, sağlık evi ve süt toplama merkezinin tamirat işleri yapıldı. Naip’te imamevi ve köy çeşmesi tadilattan geçirilerek yenilendi. Oruçbeyli Mahallesi’nde köy camisi ve muhtarlık binalarında tadilat ve boyabadana çalışmaları tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Kırsal mahallelerde muhtarların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceği ifade edildi.

