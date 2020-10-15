Tekirdağ´da sahte alkolden 1 kişi öldü

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) TEKİRDAĞ´da, içtiği sahte alkol nedeniyle rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Burhan Arabacı (55), hayatını kaybetti.

Saray ilçesinde yaşayan Burhan Arabacı, rahatsızlanması üzerine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Arabacı´nın, içtiği sahte alkolden zehirlendiği belirlendi. Burhan Arabacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-10-15 11:27:42



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