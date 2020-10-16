Cevizlik Deresi kışa hazır hale getirildi

Süleymanpaşa Belediyesi, Karadeniz Mahallesi’nde bulunan ve kış aylarında artan yağışlar nedeniyle taşma riski olan Cevizlik Deresi’nde ıslah çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile baştan sona temizlenen dere yatağı, kışa hazır hale getirilmiş oldu.

Dere yatağında yaşam alanı bulan yabani otlar ve akıntıyla sürüklenerek yatağı daraltan ağaç dalları, yapraklar gibi unsurların kış aylarında artacak olan yağışlarla birlikte Cevizlik Deresi’nin taşma riskini arttırdığı belirtildi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından derenin yatağı birikintilerden tamamen arındırılarak, yaklaşan kış mevsimi öncesinde taşkın ve su baskını riski asgari düzeye indirildi.



“Baştan aşağı temizledik”

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Kış aylarında taşkın ve su baskını riski taşıyan Karadeniz Mahallemizdeki Cevizlik Deresi’nin ıslahını yaptık. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimize bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, dere yatağı baştan aşağı temizlenerek, kış sezonuna hazır hale getirildi. Gerçekleştirdiğimiz çalışmayla herhangi bir taşkın riskini asgariye indirdik. Olağanüstü hava şartları yaşanmadığı sürece Cevizlik Deresi çevresinde bir sorun beklemiyoruz” diye konuştu.

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