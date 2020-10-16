Trakya’da Temmuz ayı ihracatı 188,3 milyon doları geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya’da Temmuz ayı ihracatı 188,3 milyon doları geçti

İHA

Trakya’da Temmuz ayı ihracatı 188,3 milyon doları geçti

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Üç ilimizin Temmuz ayında yaptığı toplam ihracat 188,3 milyon doları geçti” dedi.
Trakya Bölgesi'nin Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Pandeminin gölgesinde kalan Temmuz ayı verileri ne yazık ki küçük de olsa bir miktar düşüşü işaret ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan Temmuz ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ, Temmuz ayında 167,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il oldu. 2020 yılı ile 2019 yılı Temmuz dönemi karşılaştırıldığında Tekirdağ’ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 116,6 milyon dolar azaldı. Aynı dönemde Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 5,5 milyon dolarlık azalma meydana geldi. Edirne 2020 yılı Temmuz ayında 6,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın OcakTemmuz dönemine göre ihracatında 4,8 milyon dolarlık bir artış oldu. Üç ilimizin Temmuz ayında yaptığı toplam ihracat 188,3 milyon doları geçti” dedi.

Kırklareli Temmuz ayında en çok ihracatı Angola’ya gerçekleştirdi
Şahin, “Bölge illerimizin ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise 2020 Temmuz ayı itibarıyla Edirne ilinin en çok ihracat yaptığı ülkenin Almanya olduğunu görüyoruz. Almanya’yı Angola, İsviçre, Nijer ve Kanada takip etti. Kırklareli ilinin 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığı ülke ise Angola oldu. Angola’yı Benin, Kenya, Nijerya ve Almanya takip etti. Tekirdağ’ın 2020 Temmuz ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Almanya oldu. Tekirdağ’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğu dikkat çekiyor. (ABD, Belçika, Fransa ve İspanya)” ifadelerine yer verdi.

Trakya’nın en çok ihracat yapan ili Tekirdağ, plastik ürünler ve sentetik kauçuk ihraç etti
Trakya’da en çok ihracatı yapan Tekirdağ ili genelde plastik ürünler, sentetik kauçuk, giyim eşyası, tekstil ürünleri, işlenmiş metaller, öğütülmüş hububat, otomotiv parçaları ve ev aletleri ihraç etti. Edirne ilinin en çok ihraç ettiği ürünler arasında öğütülmüş hububat, tekstil, işlenmiş su ürünleri, sebze ve meyve, temizlik ürünleri, metal yapı malzemeleri yer aldı. Kırklareli ili ise daha çok öğütülmüş hububat, gıda maddeleri, işlenmiş metaller, nişastalı ürünler, ev aletleri, mobilya, tekstil, çimento, şekerleme ihraç etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cevizlik Deresi kışa hazır hale getirildi
YEREL HABERLER Cevizlik Deresi kışa hazır hale getirildi
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Şüpheyle durdurulan araçtan binlerce hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheyle durdurulan araçtan binlerce hap ele ...
Ergene’deki koku kirliliğine cep telefonlu takip Çorlu Deresi ve Ergene Havzasındaki kötü kokular kontrol altına alınacak Ergene Havzasındaki kötü kokular mobil uygulama ile mercek altına alınacak Koku problemine karşı üniversite - belediye el ele verdi uygulama geliştirdi
YEREL HABERLER Ergene’deki koku kirliliğine cep telefonlu ...
Tekirdağ'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Tekirdağ´da sahte alkolden 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Tekirdağ´da sahte alkolden 1 kişi öldü
Sahte alkol kabusu Tekirdağ’a da sıçradı: 1 ölü
YEREL HABERLER Sahte alkol kabusu Tekirdağ’a da sıçradı: 1 ölü
Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar
YEREL HABERLER Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden ...
Kırsal mahallelerde her ihtiyaca belediye eli değiyor
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerde her ihtiyaca belediye eli değiyor
2 milyon kişiye aralıksız hizmet
YEREL HABERLER 2 milyon kişiye aralıksız hizmet
TRAKYAKA desteği ile meslek liselerinin atölyeleri yenilendi
YEREL HABERLER TRAKYAKA desteği ile meslek liselerinin atölyeleri ...
Testi pozitif çıkan Başkan Yüksel İstanbul’a sevk edildi
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan Başkan Yüksel İstanbul’a sevk ...
Kapaklı’ya ‘Model Sanayi Merkezi’ kuruluyor
YEREL HABERLER Kapaklı’ya ‘Model Sanayi Merkezi’ kuruluyor
Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan ...
Tekirdağ'da 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Polisin durdurduğu otomobildeki 3 kişi FETÖ’den tutuklandı
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu otomobildeki 3 kişi FETÖ’den ...
Tekirdağ’da emniyet sahte içkiye savaş açtı: 47 adrese operasyon
YEREL HABERLER Tekirdağ’da emniyet sahte içkiye savaş açtı: 47 ...
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı
YEREL HABERLER İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ...
Sarıkurt: "Çözümleri birlikte üretiyoruz"
YEREL HABERLER Sarıkurt: "Çözümleri birlikte üretiyoruz"
Zanlıları yarım saatte yakalandı İki kişiyi darp eden şehir eşkıyaları yarım saatte yakalandı
YEREL HABERLER Zanlıları yarım saatte yakalandı İki kişiyi darp eden ...
Başkan Sarıkurt: ‘Kentimizi şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetiyoruz’
YEREL HABERLER Başkan Sarıkurt: ‘Kentimizi şeffaf belediyecilik ...
Süleymanpaşa Belediyesi 2021 yılı bütçesi 235 milyon TL olarak belirlendi.
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi 2021 yılı bütçesi 235 milyon ...
Ergene Velimeşespor, Sarıyer'i konuk edecek
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor, Sarıyer'i konuk edecek
Otoyolda abi kardeşi darp ettiler
YEREL HABERLER Otoyolda abi kardeşi darp ettiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X