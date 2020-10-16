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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Çorlu KODER’ tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

İHA

‘Çorlu KODER’ tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı iş birliğince hayata geçirilen Koku Derecelendirme (KODER) Mobil Uygulama Projesi'nin (Çorlu KODER) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Çorlu Belediyesi ve NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan KODER Mobil Uygulama Projesi ile Çorlu halkının ikamet ettiği adresten ya da bulunduğu konumdan anlık koku memnuniyeti değerlendirmelerini yapabilecekleri bir mobil aplikasyon oluşturuldu. Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde düzenlenen Çorlu KODER tanıtım toplantısında projenin amacını ve hedeflerini anlatan Proje Yöneticisi Arş. Gör. Can Burak Özkal, katılımcılara projenin gelişim aşamasını aktardı.

“Bu bir halk sağlığı sorunudur”
Arş. Gör. Özkal’ın ardından kürsüye çıkan NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, üniversitelerin belediyeler ile yaptığı iş birliğinin böylesine faydalı sonuçlar ve bilimsel projeler ile netice bulmasının önemini vurguladı. Dekan Tecer, hayata geçirilen Çorlu KODER mobil uygulamasının önemini belirterek, “Bu bir halk sağlığı sorunudur. Duyarsız kalmamız imkânsızdır. Üniversite olarak bizler üzerimize düşeni yaptık. Değerli hocalarımıza ve projeye katkıda bulunan öğrencilerimize emekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. En başta da Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt’a böylesine kıymetli bir projenin hayata geçirilmesine olanak sağladığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Aydın kişilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz”
NKÜ Rektör Vekili ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, sağlıklı bir şekilde nefes alabilmenin günümüzde ne kadar önemli olduğunu anlatarak, “Nefesin ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha anladık. Amacımız birlikte hareket etmek ve yarınlarımızı daha huzurlu hale getirmek. Biz bilim adamları makamlara hizmet için geldik. Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt ve meclis üyelerimizin sayesinde daha güzel hizmet edebiliyoruz. Başkanımız Ahmet Sarıkurt gibi düşüncesi geniş ve aydın kişilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

‘Yaşadığımız bölgenin hava kalitesini değerlendireceğiz’
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise konuşmasında, “Öncelikle şunu belirtmeliyim ki her zaman Çorlulu olmakla gurur duydum. Gurur duymadığım bir yanı var ki o da fabrika bacalarından sızarak hava kalitemizi olumsuz yönde etkileyen kötü koku problemi. Uzun zamandır tüm kurumlarımızla el ele vererek şehrimizdeki hava kirliliğine karşı hep birlikte mücadele ediyoruz. Şimdi ise gelişen teknolojinin imkânlarından ve değerli bilim insanlarımızın fikirlerinden yola çıkarak kötü kokulara karşı savaşımızı bir adım öteye taşıyacak önemli bir proje ile yaşadığımız bölgenin hava kalitesini değerlendirebileceğiz. ‘Rahat bir ‘NEFES’ için, ‘KODER’ ile harekete geçin’ sloganı ile yola çıkarak kentimizdeki kötü kokuları kontrol altına almak ve koku sorununa çözüm bulmak için değerli hocalarımız ile birlikte çalışacağız. Başta NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer olmak üzere projeye katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çorlu KODER mobil uygulamamız ile şehrimizin havasını etkileyen kötü kokuları takip altına alacağımızı ve Çorlu halkı olarak hava kirliliğiyle hep beraber mücadele edeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Çorlu KODER mobil uygulaması
Çorlu Belediyesinin düzenli olarak göndereceği takip sistemi raporları neticesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gerçekleştireceği her türlü denetim, düzenleme, yaptırım ve iyileştirme faaliyetinin Çorlu hava kalitesi üzerindeki etkisi mobil uygulama üzerinden takip edilebilecek. Çorlu KODER daha yaşanılabilir bir çevre için halkın da parçası olduğu bir geri bildirim mekanizması kurmaya yardımcı olacak. Böylelikle halkı çözüm ve karar verme sürecine dâhil ederek motive edecek.

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