Tekirdağ´da sahte alkolden 2'nci ölüm

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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, içtiği sahte alkol nedeniyle rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan C.K. (54), hayatını kaybetti. Tekirdağ´da dün ölen B.A.´nın ardından sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 2´ye yükseldi.

Çerkezköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 3 gün önce rahatsızlanan C.K., yakınlarının çağırmasıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen C.K., yoğun bakımda tedaviye alındı. C.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tekirdağ´da dün de B.A.´nın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde yaşamını yitirmesiyle sahte alkolden ölenlerin sayısı 2´ye çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2020-10-16 10:48:03



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