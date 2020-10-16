Tekirdağ’da sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak 1 kişi daha yaşamını yitirdi. 3 gündür tedavisi süren 54 yaşındaki Cüneyt K., tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Daha önce İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen 1 kişi daha hayatını kaybederken, Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.