Çorlu Belediyesinden çevre dostu ulaşıma destek

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediyenin bir teknoloji şirketi ile imzaladığı protokol ile elektrikli scooterlar artık vatandaşların hizmetinde olacak.

Tüm dünyada çevre dostu yolculuğun öne çıkan araçlarından biri olan elektrikli scooter ile ulaşımın yeni adresi Çorlu oldu. Elektrikli scooter firması ‘Martı’ ile Çorlu Belediyesi arasında gerçekleşen anlaşma protokolü neticesinde Çorlulu vatandaşlar uygun fiyatlı bir ulaşım aracına kavuşmuş oluyor. Özellikle çalışan ve üreten nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yaşanmakta olan trafik sorunlarına basit, hızlı ve çevre dostu çözümler sunmak amacıyla hizmet vermekte olan yeni nesil ulaşım aracı elektrikli scooter ile ilçe sınırları içerisinde vatandaşlar bir yerden bir yere rahat bir şekilde ulaşabilecek.



"Yerli sermayeyi destekliyoruz"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Her geçen gün kentimizi geliştirmek için yeni projelere imza atıyor ve faydalı iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu değerli iş birliklerinden birisi de tamamen yerli sermaye ile kurulmuş Martı elektrikli scooter girişimi. Belediyemiz ve ‘Martı’ elektrikli scooter firması arasında protokol imzalayarak kentimize eğlenceli bir ulaşım aracının gelmesine vesile olduk. Vatandaşlarımızın severek ve ilgi duyarak kullanacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla kentimizde bir dizi spor etkinliği gerçekleştirdik. Pek çok Avrupa şehrinde eş zamanlı olarak kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu seneki teması ‘Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ idi. Dolayısıyla düzenlediğimiz her etkinlikte sağlıklı yaşamı ve çevre dostu ulaşımı destekledik. Elektrikli scooter Martı da çevre dostu olması dolayısıyla kullanılmasını istediğimiz ve kentimize gelmesine vesile olduğumuz bir ulaşım aracı. Tüm vatandaşlarımıza dikkatli ve keyifli sürüşler diliyorum” şeklinde konuştu.

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