Tekirdağ Valisi Yıldırım: Biz denetim yaptıktan sonra maskenizi çıkarmayın



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) TEKİRDAĞ'da, koronavirüs denetimine katılan Vali Aziz Yıldırım, "Biz denetim yaptıktan sonra maskelerinizi çıkarmayın. Denetim yapıyoruz, diye maske takmayın, kendi sağlığınız için takın" dedi.

Kentte Vali Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafelerde koronavirüs denetimi yapıldı. Esnafı ziyaret eden Vali Yıldırım, iş yeri sahipleri ve müşterileri sosyal mesafe ve maske konularında uyardı. Tedbirlere uyanlara teşekkür eden Yıldırım, "Hijyene, mesafeye dikkat ediyoruz. Ellerimizi mutlaka bol bol yıkıyoruz. Bizlerin tek başına mücadelesi yetmez. Sizlerin de kurallara uymanız önemli. Biz denetim yaptıktan sonra maskelerinizi çıkarmayın. Biz denetim yapıyoruz, diye maske takmayın, kendi sağlığınız için takın" diye konuştu.

Vali Yıldırım, daha sonra okullar bölgesinde öğrenci servisi sürücülerine maske ve mesafe konularında dikkatli olmaları için uyarılarda bulunuldu. Denetimlerde Vali Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-10-16 15:10:27



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