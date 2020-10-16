Evinde sahte alkol üreten şüpheli yakalandı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 500 litre sahte alkol ele geçirildi, ev sahibi M.G., gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan M.G.'nin evinde sahte alkol üretip, sattığını belirledi. Jandarmanın evde yaptığı aramada 500 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi M.G. ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-10-16 17:51:39



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