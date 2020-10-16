Tekirdağ’da 500 litre kaçak içki ele geçirildi

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Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 litre sahte içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi yakalandı.



Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak içkiye geçit vermiyor. Ekiplerce Marmaraereğilisi ilçesinde bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Söz konusu adrese yönelik düzenlenen operasyonda 500 litre izinsiz üretilen sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

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