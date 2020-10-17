Evine kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştirdi



Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde evine kurduğu düzenek ile Hint keneviri yetiştiren H.Y., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde yaşayan H.Y.'nin evine kurduğu düzenek ile uyuşturucu yetiştirip, sattığını belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan jandarma, eve baskın yaptı. Evde bir odada özel olarak elektrikli aydınlatma lambaları ile hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek, 240 gram esrar ve iklimlendirme yapılmış 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

H.Y.'nin ayrıca kamuya ait bir araziye ektiği 165 kök Hint keneviri de bulundu. Gözaltına alınan H.Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

2020-10-17 13:52:41



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