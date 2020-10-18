Türkiye’nin batıya açılan sağlık kapısı açılış için gün sayıyor Yunanistan ve Bulgaristan’dan da sağlık turizmi kapsamında turist çekmesi beklenen Trakya’nın en gelişmiş sağlık tesisi Tekirdağ'da açılıyor

Son dönemde hayata geçirilen projelerle öne çıkan Tekirdağ, yapımı gerçekleştirilen Şehir Hastanesi’ne kavuşmak için gün sayıyor. 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan 486 yataklı Şehir Hastanesi, gerektiğinde 556 yatağa çıkartılacak altyapısıyla Türkiye’nin ilk modüler hastanesi olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’de son yıllarda her alanda gelişme göstererek gözde yerleşimler arasına giren Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından kamuözel iş birliği modeliyle yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi’ne kavuşmak için gün sayıyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşacak. Sağlık alanında vatandaşları en son teknolojik hizmetlerle buluşturacak şehir hastanelerinin önemli ayağı olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi, 158 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir yatırım olarak öne çıkıyor. 1 milyar 500 milyon liraya mal olan proje, sahip olduğu 486 yatakla bölgenin en önemli hastanesi olarak Tekirdağ’ı sağlıkta da bir çekim merkezi haline getiriyor. Hastane Bulgaristan ve Yunanistan’ı da içine alacak şekilde Trakya’nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. Hastanenin gelecekte sağlık turizmi ile bu ülkelerden de ziyaretçi çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.



13 Kasım’da açılması planlanıyor

Projenin tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak aşamaya geldiğini belirten Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim işlemleri yapıldıktan sonra faaliyete geçeceğini ifade etti. Akın, “Bizim Akfen İnşaat olarak bitirdiğimiz 3’üncü hastanemiz. Tamamen bitti artık. Hem bölgenin hem de Tekirdağ’ın en büyük modern hastanesi olacak. Yaklaşık 486 yataklı 556’ya çıkabilecek bir altyapımız var. Gerek deprem izolatörleri, gerek ekipmanlarıyla çok modern bir hastane. Eskiden kanser hastaları bir tedavi görmek için birden fazla hastaneye gidiyordu. Ama artık Şehir Hastanesinde bu tanından tedaviye kadar tek bir çatı altında olabilecek. Bu anlamda hem modern hem de bölgenin en güzel hastanesi. Bu hastane tamamen ücretsiz olacaktır. Yani herhangi bir devlet hastanesinden bir farkı yok. Önümüzdeki hafta artık hasta almaya başlayacağız. 13 Kasım Tekirdağ’ın kurtuluş gününde hastanenin resmi açılışını yapmayı planlıyoruz. Tekirdağ’a sağlık sisteminin en son teknoloji ve donanımını kazandıran bir projenin içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye ve dünyada dev projelere imza atmış bir grup olarak 2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastanelerini tamamlayıp sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi büyük bir gururla Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Bulgaristan’dan Yunanistan’a Trakya’nın en gelişmiş hastanesi

Alanında dünyanın en ileri teknolojileri ile donatılmış şehir hastanelerinin bulundukları bölgelerdeki sağlık imkânlarını onlarca yıl ileriye taşıdığına dikkat çeken Akın, “Isparta ve Eskişehir’de gördüğümüz hastanelerin tamamlanmalarının ardından vatandaşlarımızın yanı sıra yurt dışından yabancılar da buralarda tedavi almaya başlıyorlar. Şu anda pandemi nedeniyle bu kesintiye uğrasa da Tekirdağ’ı merkez olarak kabul ettiğinizde hayata geçirilen Şehir Hastanesi, Kırklareli ve Edirne’nin ötesinde Bulgaristan ve Yunanistan’dan bile hasta kabul edebilecek hale gelebilecek” açıklamasında bulundu.



700 kişiye devamlı istihdam

Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara ‘ücretsiz’ sağlık hizmet verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tüm tıbbi hizmetlerin sorumluluğu Sağlık Bakanlığınca bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen İnşaat tarafından karşılanacak. İnşaat süresince bin 250 kişilik istihdamın oluşturulduğu hastanenin tamamlanmasıyla 700 kişi hizmet personeli olarak tam zamanlı görev yapacak.



102 yoğun bakım yatağı ile Covid mücadelesinde öne çıkacak

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 486 yatağının 374’ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. Bu kapasite 162 tek kişilik ve 107 adet çift kişilik olarak dağılıyor. Hastanede 2 oda yanık birimi için ayrılırken, 8 mahkûm odası da yer aldı. Hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80’inin alt yapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Buna göre Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip, yatak kapasitesi 566’ya kadar yükseltilebilecek.

Tekirdağ Şehir Hastanesi son dönemde dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle yoğun bakım kapasitesi bakımından da öne çıkacak. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46’sı genel yoğun bakım olarak ayrılırken, 27 yeni doğan, 16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı yer alıyor.



Trakya’nın ilkleri bu hastanede olacak

124 poliklinik ve uluslararası standartlarda 18 ameliyathanenin yer aldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi, içerdiği özellikler bakımından ilklerin merkezi de olacak. Hastanede Trakya Bölgesi'nde ilk olacak tek kişilik annebebek uyumu odalarından 4 adet, anne otelinde ise 14 adet özel yatak yer alacak. Bölge için bir yenilik olacak tüp bebek merkezi de hastanede yer alacak.

Hastane özellikle kanser hastaları için bölgede yenilikleri beraberinde getirecek. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran PetCT ünitesi de bulunacak. Tamamen ücretsiz olacak bu hizmet için yöre halkı artık il dışına çıkmaktan kurtulacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip 1 adet Lineer Accelerator cihazı da bulunacak.



Sağlık alanındaki son teknolojiler

Tekirdağ Şehir Hastanesi, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve genetik alanlarında tüm testlerin aynı yerde yapılabileceği cihaz parkuruna sahip. Hastanede 18 anestezi cihazı, 22 diyaliz cihazı, 50 EKG cihazı, 2 efor, 6 uyku yatağı, 8 EKO cihazı, 1 ESWL taş kırma cihazı, 1 göz fako cihazı, 27 holter EKG, 255 hastabaşı monitörü, 105 ventilatör, 15 transport ventilatör, 5 USG doppler, 1 mamografi, 1 kemik dansitometri, 1 puva cihazı, 6 xray, 1 MR ve 2 tomografi cihazı bulunuyor.



Deprem anında izolatörler sarsıntının etkisini azaltacak

Dev tesis aynı zamanda Türkiye’nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen tam 651 deprem izolatörü yer alıyor. Uygulanan bu sistem sayesinde olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek.

Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi. Binanın 6 bin metrekarelik ‘yeşil çatısındaki’ güneş enerji panelleri sayesinde hastanenin sıcak suyu güneşten karşılanıyor. 35 bin metrekarelik özel peyzaj ve yeşil alana sahip hastanede 2 adet açık hava çocuk oyun alanı yer alıyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde bin 54’ü açık, 297’si kapalı toplam bin 351 araçlık otoparkın yanı sıra 1 kilometrelik bisiklet yolu, helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi de yer alıyor.

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