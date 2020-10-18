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Tekirdağ'da 77 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

DHA

Tekirdağ'da 77 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarmanın bir işletmede yaptığı aramada gümrük kaçağı ve sahte 77 litre içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Marmara Ereğlisi ilçesindeki bir işletmede gümrük kaçağı ve sahte içki bulunduğunu belirledi. Adli makamlardan alınan izinle işletmede yapılan aramada gümrük kaçağı 20 litre votka, 11 litre rakı, 2 litre bira, 15 litre viski,  27 litre el yapımı şarap ile 17 içki şişelerinde kullanılan boş kapüşon, 22 paket yabancı bandrollü sigara, 2 litre el yapımı rakı, 2 küçük kutu içerisinde anason aroması, 33 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron sigara ve 2 kumar oynatmak maksatlı internet bağlantılı oyun makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-10-18 15:04:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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