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Prof. Dr. Ertuğrul: Maske değiştiren çocukların hastalık bulaştırma riski var

DHA

Prof. Dr. Ertuğrul: Maske değiştiren çocukların hastalık bulaştırma riski var


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)KORONAVİRÜS salgınında okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte bazı veliler miniklerin arkadaşlarıyla okulda maskelerini değiştirdiğine dikkat çekti. Çocukların maskelerini birbirleriyle değiştirmelerinin son derece riskli olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, ailelerin çocuklarını çizgi film karakterli maskeler yerine, koruyucu etkisi yüksek cerrahi maskelere yönlendirmesinin maske değişiminin önüne geçeceğini kaydetti. 
Pandemi nedeniyle geçilen kontrollü yaşamda, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, bazı veliler miniklerin arkadaşlarıyla okulda maskelerini değiştirdiğine dikkat çekti. Çizgi film karakterleri, çeşitli hayvan resimlerinin bulunduğu renkli ve resimli maskelerle okullarına giden öğrencilerin, bazı arkadaşlarının maskelerini beğenip, değiştirmelerinin başta koronavirüs olmak üzere solunum yoluyla bulaşan diğer hastalıkları da bulaştırabileceği belirtildi.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, okullarda yüz yüze eğitime başlayan çocukların aileleri tarafından maske değişimi konusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini anlattı. Çocukların maskelerini birbirleriyle değiştirmelerinin son derece riskli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, ailelerin çocuklarını çizgi film karakterli maskeler yerine, koruyucu etkisi yüksek cerrahi maskelere yönlendirmesinin maske değişiminin önüne geçeceğini kaydetti. 
'MASKE ARACILIĞI İLE HASTALIK BULAŞMA OLASILIĞI VAR'
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, kontrollü sosyal hayat kapsamında okullarda yüz yüze eğitimin başladığını belirterek, "Tabii okullar bu açıdan en riskli bölgelerden bir tanesi. Şimdi yapılan çalışmalara baktığımız da bazı ülkelerde okulların açılmasıyla beraber hasta sayılarında ciddi bir artış olduğu görüldü ve okullar tekrar kapatılmak zorunda kalındı. Çocuklar şu an ülkemizde okula gidiyor. Arkadaşının yüzünde çizgi film karakterli maske görüyor ve çok beğeniyor. Daha sonra ise maskeyi arkadaşıyla değiştirmek istiyor. Bu çok riskli bir durum. Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı çocuklar arasında bu virüsün dolaşımı söz konusu olabilir. Çocuk bunu eve götürebilir ama bunun dışında riskler de var. Yani solunum yolu virüslerinin bulaşması da damlacıklar aracılığıyla oluyor. Çocuk maskesi aracılığıyla bunu arkadaşına bulaştırabilir veya mevsimsel grip dediğimiz aynı şekilde bulaştırabilir. Bu maske aracılığıyla 'beta bakterisi' diye bilinen bademcik iltihabı yapan daha sonra da kalpte birtakım hasarlara neden olabilen bir bakteri de aynı şekilde bulaşır. Maske aracılığı ile arkadaşına bulaştırabilme olasılığı vardır" dedi.
'AİLELER ÇOCUKLARINA RENKLİ MASKELER ALMASIN'
Yüz yüze eğitime başlanmasıyla en büyük sorumluluğun öğretmenlere düştüğünü dile getiren Ertuğrul, "Çünkü öğretmenler bunları kontrol edecekler. Çocukların sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları Sağlık Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu rehberlere uygun bir biçimde sınıf içerisinde bulunup bulunmadıkları, maske değişiminin olup olmadığı, çocukların el hijyenlerinin yeterince sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmeli. Aileler çocuklarına bu tür renkli maskeler almamalılar. Ayrıca okulda uymaları gereken kuralları da sık sık tekrarlayarak anlatmalılar. Okuldan geldiği zaman çocuk üstünü başını değiştirip, ellerini sabunla yıkamalıdır" ifadelerini kullandı.
VELİLER: TEK TİP MASKE OLMALI
Öğrenci velisi Serpil Terzi de öğrencilerin kendi aralarında maske değiştirmemeleri için çocuklarını sık sık uyardığını belirterek, "Çocuklarda renkli ve desenli maske eğlence haline geldi. Birbirileriyle bunu değiştirmeyi oyun zannediyorlar. Aslında çocuklara renkli ve desenli maske almamak doğru olacak. Çünkü tek tip cerrahi maske olduğunda birbirileriyle değişim olmayacağını düşünüyorum. Ben bunun için çocuğumun cerrahi maske kullanmasını sağlıyorum" dedi.
Funda Kozak da, "Çocuklar düz beyaz maske taksalar bizim için daha iyi olur. Çizgi film görselli maskelere özenebilirler. Birbirleri arasında maske değişimi yapacaklarını zannetmiyorum. Ben görselli maske taktırmıyorum, düz beyaz maske kullandırıyorum. Görselli maskeler istese bile ısrar etmiyor. Ben çocukların kendi arasında maske değiştirdiği yönünde bir şey duymadım. Türkiye genelinde varsa bilmiyorum" diye konuştu.
`MASKEYİ HİÇ ÇIKARMIYORUZ´
İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Hiranur Karslı, okulda temizliğe dikkat ettiklerini belirterek, "Maskelerimizi birbirimizle değiştirmiyoruz. Okulda ellerimizi hep yıkıyoruz, öğretmenlerimiz de elimize kolonya sıkıyor" dedi. Resul Emir Parlak ise, "Okulda hep maske takıyoruz, dezenfektan kullanıyoruz. Arkadaşlarımız arasında maske değişimi yapmıyoruz, okulda alınan önlemler güzel, sınıfımız hep dezenfekte ediliyor. Maskeyi hiç çıkarmıyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2020-10-19 09:05:11

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