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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da Muhtarlar Günü kutlandı

İHA

Tekirdağ’da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü olması sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da Muhtarlar Günü kutlandı.
Tekirdağ Eski Valilik Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende 19 Ekim Muhtarlar Günü anısına Atatürk Anıtına Çelenk sunuldu. Çelenk Sunma töreninin ardından Saygı Duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
“19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla Tekirdağ Polisevi’nde de program düzenlendi. Burada bir araya gelen muhtarlar, mahallelerindeki sıkıntılarını ve taleplerini Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’a iletti.
Muhtarların görev yaptığı mahallerle ilgili talep ve sıkıntılarını dinleyen Vali Yıldırım, “Muhtarlarımız devlet idaresi sistemi içerisinde en küçük alanın idarecisidir. Mahallelerde salgın konusunda da muhtarlarımızın önemli görevleri var. Göz kulak olmak anlamında mahallelerinizden sorumlusunuz. Mahallerinizde gördüğünüz her türlü aksaklıkları bize bildirmenizi bekliyoruz” dedi.
“19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla düzenlenen tören ve etkinliklere Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Yardımcısı Ali Dursun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Mustafa Çetinkaya, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, Sahil Güvenlik 88. Komutanı SG Yüzbaşı Burak Akanpınar ve muhtarlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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