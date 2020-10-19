Saray Belediyesinde 15 personel karantinaya alındı

Tekirdağ'ın Saray İlçe Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünde çalışan bir personelin Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine temasta olduğu 14 personel karantinaya alındı.

İlgili personel ve personelle temasta bulunan 14 personel evlerinde karantina altına alınırken, belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “İmar İşleri Müdürlüğünde çalışan bir personelimizin korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Konuyla ilgili personel ve personelle temasta bulunan 14 personelimiz evlerinde karantina altına alınmıştır. Saray Belediye Başkanlığı olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz. Kontrolleri ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz” ifadesine yer verildi.

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