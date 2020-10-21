Tekirdağ Valisi Yıldırım: "Kadına şiddet Tekirdağ’da fazla değil"

Tekirdağ’da Kadına Şiddet ile Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Kadına şiddet Tekirdağ’da fazla değil, vaka sayımız o kadar yüksel değil ancak şunu özellikle belirteyim bir tane olması bile fazladır, kabul edilebilir değildir” dedi.

Kadına Şiddet ile Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı, Valilik YİKOB Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ve Müftü Yardımcısı Melek Cingöz, bu yıl içerisinde kadına ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptılar.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, ”Kadına şiddet Tekirdağ’da fazla değil, vaka sayımız o kadar yüksel değil ancak şunu özellikle belirteyim bir tane olması bile fazladır, kabul edilebilir değildir. Kadına şiddet konusu toplumumuzun kanayan yarasıdır. Kadına şiddet hiçbirimizin göz ardı edemeyeceği bir konudur. Hassasiyetle üzerinde durmamız gereken bir konudur” dedi.

Toplantıya Vali Yıldırım’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, İl Müftüsü İsmail İpek, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin katıldı.

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