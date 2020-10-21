Mesire alanları temizlendi

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin önemli mesire alanlarında mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Her türlü çöp ve atığın toplandığı alanlardan torbalar dolusu çöp çıktı.

Yaz mevsiminin geride kalması ile birlikte son güzel havaları değerlendirmek isteyen vatandaşlar piknik alanlarına hücum ederken, eğlencelerin ardından geride istenmeyen görüntüler kaldı. Piknik yapıp doğanın tadını çıkaran bazı vatandaşların çöp ve atıklarını alanlardan ayrılırken olduğu yerde bırakmaları nedeniyle piknik ve mesire alanları adeta çöplüğe döndü. Rutin çöp toplama ve temizlik çalışmalarına ek olarak mesire alanlarında da mıntıka temizliği yapan Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, torbalar dolusu atık ve çöp toplayarak mesire alanlarını yeniden kullanılabilir duruma getirdi.

Ayrıca turistik mahallelerde gerçekleştirilen mıntıka temizliği çalışmaları ile Süleymanpaşa’ya dışarıdan gelen misafirlerin kötü görüntülerle karşılaşmalarının önüne geçilmiş oldu.



Vatandaşlara hassasiyet çağrısı

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, piknik ve mesire alanları gibi kamusal alanların herkese ait olduğu ve bu alanların korunmasının her vatandaşın sorumluluğu olduğu hatırlatılarak, vatandaşlara hassasiyet çağrısı yapıldı. Açıklamada, giderek daralan ve tükenen doğal alanların bizlere gelecek nesillerin emaneti olduğu vurgulanarak, çocuklarımızın da gelecek yıllarda bu alanları kullanabilmesi için daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

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