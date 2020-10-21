Başkan Yüksel'den altyapı firmalarına tepki “Bugün yap yarın boz sistemine dur diyeceğiz”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bazı altyapı firmalarının üstyapı çalışmaları tamamlanmış sokaklarda plansız bir şekilde kazı yapmasını eleştirdi. Önümüzdeki süreçte plansız altyapı çalışmalarına izin verilmeyeceğini ifade eden Yüksel, ilgili kurumları hassasiyete davet etti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fotoğrafları ile birlikte konuyu gündeme taşıyan Başkan Yüksel, altyapı kurumlarının aboneler üzerinden belediyeye baskı kurmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu şehir sahipsiz değil. Kıymetli hemşehrilerim, burası Kumbağ mahallemiz. Bu kazılan sokaklarımızı geçtiğimiz yaz sezonu içerisinde komple yenilemiştik. Maalesef sokaklar yenilenirken altyapı kurumları, örneğin doğalgaz firması, sırf abonelik müracaatı yok diyerek apartmanların gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamadı. Şimdi ise 'abonelik taleplerimiz var’ diyerek üstelik kazı programlarını yani hangi gün nerede kazı yapacaklarını belirtmeden (son 15 gün öncesine kadar) gaz bağlantısı yapmak için akıllarınca vatandaşlarımızı kullanıp bizi sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Yıllardır 'bugün yapyarın boz', 'sonra yine yap' diyerek vergilerimizin çöp olmasına sebep olan bu çalışma sistemine 'Hele bir dur!' demek zorundayız. Bundan sonraki süreçte belediyemizin yatırım programlarına (acil durumlar hariç) ayak uyduramayan kurumlara, yeni yapılan yollarımızda kazı izni vermeyeceğiz. Bu sebepten dolayı vatandaşımızın mağdur olmasına sebep olanların yaptıklarının yanlarına kar kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu şehri sahipsiz sananlar büyük bir gaflet içerisindedir. Milletimiz size değil, siz milletimize uyacaksınız! Bu süreçte kazı izinleri dışında veya kazı kriterlerine dikkat etmeyen tüm alt yapı kurumları hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Değerli hemşehrilerimizden bu konuda destek istiyorum. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin.”

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