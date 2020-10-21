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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İHA

Tekirdağ’da yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı yüzlerce cinsel içerikli ürün, tütün ve binlerce malzeme ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir araç durduruldu. TAPDK dağıtım ve satış belgesi bulunmadığı tespit edilirken, araçta gümrük kaçağı 713 adet cinsel içerikli hap, 3 adet cinsel içerikli sıvı, 672 adet cinsel içerikli jel, belgesiz şekilde dağıtım ve satış yapıldığı tespit edilen 3 bin 654 adet bandrollü puro, 250 gram bandrollü kıyılmış tütün, 8 bin 896 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 3 bin 500 adet bandrollü sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM, 4733 SKM ve TCK 187 suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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