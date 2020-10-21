Tekirdağ’da ilçe halkı gazisini imece usulü evlendirecek Evlenme hazırlığında olan gaziye tüm ilçe destek oldu

20 Temmuz 2019’da teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden Kapaklılı gazi Tarık Cür’ün evlenme hazırlığında olduğunu öğrenen ilçe halkı seferber oldu.

Gazi Tarık Cür’ün evlenmesinde gereken masrafları karşılamak için yardım kampanyası başlatan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, vatandaşlara seslendi. Başkan Çetin, "Haydi Kapaklı, gazimiz Tarık Cür’ün yuvasını hep birlikte kurmaya var mısın? 20 Temmuz 2019’da teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden Kapaklılı gazimiz Tarık Cür’ün yuvasını hep birlikte kuruyoruz. Gazimizin hayatını kolaylıkla sürdürebilmesi için yapacağımız yardım kampanyası ile güzel bir dayanışma örneği göstereceğimize inanıyorum. Tüm hemşehrilerimin desteğini bekliyorum’’ dedi.

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