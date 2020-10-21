Hileli satış yapan pazarcının tezgahı kapatıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hileli satış yapan ve vatandaşlara kaba davranan pazarcının tezgâhı süresiz kapatıldı.

Çarşamba Pazarı’nda denetimler gerçekleştiren Muratlı Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce defalarca uyardıkları ve ceza yazdıkları pazarcı esnafının aynı tavır ve davranışlarına devam etmesi üzerine pazarcının tezgahını süresiz kapattı. 2020 yılı içerisinde 3 defa aynı kabahati işlediği tespit edilen pazarcının tezgahının kapatılma gerekçesi pankartla da duyuruldu. Kapatılan tezgaha asılan pankartta şu ifadelere yer verildi:

“Burada satış yapan esnaf hileli satış yaptığı, vatandaşa, görevlilere kötü ve saygısız davrandığı için tezgâhı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır.”

Demir bariyerler ile çevrilen alanda pankart dikkatleri çekerken, Zabıta Müdürlüğünün uygulaması vatandaşların takdirini topladı. Diğer pazarcı esnafları da uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

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