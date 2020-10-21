Tekirdağ'da kiralık depoya 'sahte içki' operasyonu



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, jandarmanın kiralık bir depoya düzenlediği operasyonda satışa hazır sahte viski, şişe etiketleri, sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, kiralanın bir depoda sahte içki üretimi yapıldığını belirledi. Jandarma ekiplerince depoya yapılan baskında sahte viski markası etiketleri ve kapaklarında sahte bandrol bulunan 1 litrelik şişelere doldurulmuş halde 80 litre viski, iki plastik şişede 12 litre viski, 10 litre etil alkol, 10 litre viski ham maddesi, 750 adet çeşitli içki markalarına ait boş şişe, 200 viski markası etiketi, 290 sahte alkollü içki bandrolü, 289 alkol şişesini kapatmak amacıyla kullanılan şişe kapağı ve alkol dolumunda kullanılan 4 boş şırınga ele geçirildi.

Jandarma, olayla ilgili şüpheli A.T.C.´yi gözaltına alarak, hakkında soruşturma başlattı. Sahte içkilere de imha edilmek üzere el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-10-21 22:58:27



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